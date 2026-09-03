تعرّض للاحتيال.. تغريم عمدة لندن بسبب سيارة لا يملكها

دين عمدة لندن صادق خان، البالغ 55 سنة، بتهمة الاحتفاظ بمركبة غير مرخصة، وغُرم 340.84 جنيه استرليني في حكم غيابي صدر عن محكمة الصلح في مقاطعة هيرفوردشير، في حين يؤكد مسؤولون في مقر بلدية لندن أن السيارة موضوع الدعوى لا تخص العمدة ولا هيئة "نقل لندن"، مما يفتح احتمال أن تكون الإدانة وقعت في غير محلها.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن القاضي سوريندر غيدا دان خان في الـ18 من أغسطس الماضي بعدما لم تسجل أية إجابة عن التهمة، وأمره بدفع غرامة قدرها 220 جنيهاً و85 جنيهاً بدل نفقات، وتسديد 35.84 جنيه ضريبة متأخرة على سيارة "نيسان ميكرا" زرقاء اللون سجلت للمرة الأولى عام 2002. ومنحته المحكمة 28 يوماً لتسديد المبلغ، محذرة في وثيقة الإدانة من غرامات إضافية أو إصدار مذكرة توقيف لإحضاره إلى المحكمة.

وأقامت الدعوى وكالة تراخيص السائقين والمركبات (دي في أل أي) التي اتهمت خان بأنه حائز المركبة حين رصدت غير مسددة الضريبة في الـ24 من يناير الماضي، وأبلغت المحكمة بأن اسمه وتاريخ ميلاده مقيدان إزاء السيارة في السجلات الرسمية، موضحة أن رسالة طلبت فيها تأكيد هوية مالك المركبة بقيت من دون رد، بعدما انتهى سريان الضريبة السنوية في سبتمبر (أيلول) عام 2025.

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، عن متحدث باسم خان قوله إن "هذه عملية احتيال، وهي جريمة"، مضيفاً أنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها العمدة ضحية عملية من هذا النوع يزعم فيها أشخاص زوراً أنه مالك مركبة، وأن السلوك غير قانوني وأن الوكالة على علم به. وذكر مكتب العمدة أن الوكالة تقدمت بطلب لإعادة فتح القضية وسحب الملاحقة.