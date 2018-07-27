مجلة كاثوليكية تشبّه وزير الداخلية الإيطالي بـ «الشيطان»

المصدر: روما - أ.ف.ب

شبّهت مجلة إيطالية دينية، أول من أمس، وزير داخلية إيطاليا اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، بـ«الشيطان»، حيث تعهد بوقف وصول المهاجرين إلى البلاد، وبتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

ووضعت مجلة «فاميليا كريستيانا» عنواناً عريضاً يقول «تراجَع يا سالفيني»، في استعارة من العبارة الكاثوليكية «فادي ريترو ساتانا»، التي استخدمت في العصور الوسطى لدرء الشر، وتعني «تراجع أيها الشيطان».

وكتبت المجلة «مؤتمر الأساقفة والمجموعات الدينية: الكنيسة ترد على اللهجة العدائية لوزير الداخلية». وأضافت «لا شيء شخصياً أو عقائدياً، إنه الإنجيل فحسب».

وأثارت هذه المقارنة الحادة غضب الوزير وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف سالفيني، الذي ظهر مراراً وهو يحمل سبحة وإنجيلاً خلال حملته الانتخابية، ما دفعه إلى اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استنكاره.

وكتب على «تويتر» «وصل الأمر بفاميليا كريستيانا إلى أن تُشبّهني بالشيطان!». وأضاف «أنا لا أدعي أنني أعظ أحداً، ولست مسيحياً كاملاً، لكنني لا أظن أنني أستحق هذا». وتابع: «ما يعزّيني في الحقيقة، هو أنني أتلقّى يومياً دعم عدد كبير من الرجال والنساء في الكنيسة».

منذ وصوله إلى السلطة في يونيو الماضي، اتخذ سالفيني موقفاً متشدداً من المهاجرين، وأمر في قرار مثير للجدل، بإغلاق مرافئ البلاد أمام المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.