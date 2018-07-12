دول تعاني من المشكلة نفسها

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن مجلة «النيوزويك»

ليست جنوب إفريقيا وحدها هي التي تواجه مهمة شاقة تتمثل في تصحيح المظالم التاريخية بشأن الأرض، فقد كافحت الولايات المتحدة وكندا لمعالجة التأثيرين الاجتماعي والاقتصادي اللذين ظل يعاني منهما الأميركيون الأصليون، والشعوب الأخرى التي كانت تقطن الأرض قبل وصول الرجل الأبيض، لكن هذه الدول لم تحرز تقدماً يذكر. هناك قصص نجاح في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، على سبيل المثال، لكن في كثير من الأحيان كانت هناك نتائج مختلطة.

وعلى الرغم من أن استيلاء الحكومة في زيمبابوي على أراضي المزارعين البيض قد تعرض للكثير من النقد في الصحافة العالمية، إلا أن العديد من الباحثين يشيرون إلى أن العملية الأوسع لم تكن فاشلة، حيث استفاد صغار المزارعين من إنتاج بعض المحاصيل. وكما يوضح الوضع هناك وفي جنوب إفريقيا، فإن أمام مثل هذه القرارات المعقدة معالجة أجيال من عدم المساواة.