والد ميغان ماركل يمدّ حبال الود لابنته دون جدوى

المصدر: ترجمة: ع.خ ■ عن «توتش»

ادّعى توماس ماركل، والد زوجة الأمير هاري ودوقة ساسكس، ميغان ماركل، أنه قدم باقة زهور لها في عيد ميلادها الـ44 كبادرة حسن نية على إعادة علاقته معها من جديد، بعد الخلافات التي نشبت بينهما، لكنها لم تتفاعل معه.

وأخبر توماس، 77 عاماً، وسائل إعلام أنه أرسل إلى ابنته ترتيباً خاصاً من باقات من الزهور من عشرات الورود الحمراء مع وردتين صفراوين في المنتصف، تمثل طفليها من زوجها الأمير هاري. وأوضح توماس أنه يريد على وجه التحديد التواصل مع أحفاده، أرتشي (عامان)، وليليبت (شهران)، وأنه يريد أن يكون جزءاً من حياتهما لأنه يعتقد أنه ليس لديهم علاقات عائلية في منطقة مونتيسيتو بكاليفورنيا.

وأرسل توماس بطاقة لابنته مع الورود، جاء فيها «أتمنى لك عيد ميلاد سعيداً وأياماً أكثر إشراقاً». وبينما يقول توماس إن ميغان لم تتواصل معه على ما يبدو بعد تلقيها الهدية، إلا أنه قال إنها قبلتها منه، لأنها «تحب الزهور».

وانفصل توماس وميغان عن بعضهما منذ مايو 2018، عندما تم القبض عليه وهو يلتقط صوراً خلسة للمشاهير مع بعض المصورين في الأسابيع التي سبقت زفافه ابنته من الأمير هاري. كما سرب لاحقاً رسالة شخصية منها. ومنذ ذلك الحين، قام بمحاولات علنية عدة للتواصل مع ابنته وصهره، لكن دون جدوى.

في يوليو، كشف توماس أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد دوق ودوقة ساسكس، لأنه لم يلتقِ بعد بحفيديه وسط الخلاف الأسري. وقال لشبكة فوكس نيوز من منزله في روساريتو بالمكسيك: «سأقدم التماساً إلى محاكم كاليفورنيا من أجل رؤية أحفادي في المستقبل القريب جداً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news