تقدّمت شركة «تيستي تشيكن» الأميركية، إحدى أكبر الشركات المشغّلة لامتياز مطاعم «كنتاكي فرايد تشيكن» (KFC)، بطلب للحماية من الإفلاس، وعرضت مطاعمها الـ 84 للبيع، بعد تراجع مبيعاتها وتصاعد خلافها مع صاحبَي العلامة التجارية حول مستحقات تتجاوز 15 مليون دولار.

ووفقاً لشبكة "فوكس نيوز"، قدّمت الشركة، التي تتخذ من مدينة بلانو بولاية تكساس مقراً لها، طلبها في 16 نوفمبر الجاري أمام محكمة الإفلاس الفيدرالية في جنوب تكساس، بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي. وتدير الشركة مطاعم تحمل علامتي «كنتاكي» و«تاكو بيل» في 10 ولايات، ويعمل لديها نحو 1650 موظفاً.

وأوضح رئيسها التنفيذي، توماس سكوت، في وثائق قدّمها إلى المحكمة، أن الشركة تسعى إلى بيع مطاعمها عبر مزاد تشرف عليه المحكمة، سواء دفعة واحدة أو على شكل أسواق منفصلة.

وتراجعت مبيعات الشركة بنحو 15.6% خلال ثلاث سنوات، فيما انكمش هامش أرباحها من 11.8% عام 2023 إلى 4% فقط خلال العام المالي الحالي. ودفعت هذه الضغوط الشركة إلى تأجيل سداد رسوم الامتياز منتصف عام 2025، قبل أن تتوقف عن دفع معظمها في نوفمبر من العام ذاته.

وردّت «كنتاكي» و«تاكو بيل» بإخطار الشركة بالتخلف عن السداد في ديسمبر 2025، ثم لوّحتا في سبتمبر الماضي بإنهاء اتفاقيات الامتياز، مطالبتين بنحو 15.7 مليون دولار من الرسوم ومساهمات الإعلان غير المدفوعة. وحذّر سكوت من أن فقدان الامتياز سيُفرغ الشركة من قيمتها التشغيلية.

وإلى جانب هذه المستحقات، تواجه الشركة ديوناً بنحو 67.2 مليون دولار لمجموعة مقرضين تقودها «ميدكاب فايننشال تراست»، ومطالبات إيجارات متأخرة تتخطى مليوني دولار.

وتتركز أكثر من نصف مطاعم الشركة في ولايتي فلوريدا وتينيسي، وهي 75 فرعاً مستقلاً لـ«كنتاكي» و9 فروع مشتركة مع «تاكو بيل». ولم تعلّق الشركة الأم «يم! براندز» على الخبر.