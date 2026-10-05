نزاع قضائي في أمستردام بسبب متجر بطاطا اجتاح "تيك توك"

أقام سكان أحد أرقى أحياء العاصمة الهولندية أمستردام دعوى قضائية ضد مجلس المدينة لمنح تراخيص لمتجر البطاطا المقلية الشهير "فابل فريت" Fabel Friet، بعد أن حوّله التداول الواسع على تطبيق "تيك توك" إلى مقصد للآلاف؛ ما تسبب في ازدحام خانق وإزعاج مستمر للحي الهادئ.

ووفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، تشهد المنطقة اليومية طوابير طويلة تمتد عبر الجسر على قناة "كيزرسخراخت" الشهيرة. ويشتكي السكان من الآثار الناجمة عن الازدحام؛ مثل انتشار المخلفات، وتراكم دهون المايونيز على الأرصفة التاريخية، واجتذاب النوارس والجرذان إلى الحي.

وقال توماس فان ليوين، أحد السكان المجاورين: "نحن نخوض ما يشبه الحرب؛ فقد تسبب متجر غير مرحب به في تلوث المنطقة بأكملها".

وقدم 19 من الجيران احتجاجًا رسميًّا ضد رخصة المتجر الذي يشتهر بتقديم البطاطا المقلية بشرائح جبن البارميزان ومايونيز الكمأة، مطالبين بنقله إلى مكان أوسع يستوعب الزبائن بالداخل بدلاً من إشغال الأرصفة والطرقات العامة.

من جانبها، أقرت محكمة أمستردام بإمكانية مراجعة الترخيص إذا تأثرت البيئة السكنية سلبيًّا، معتبرة أن المشكلة تكمن في مدى القدرة على تحمّل هذا التأثير طويل الأمد.

وفي المقابل، أشار صاحبا المتجر إلى أنهما يوظفان فريق تنظيف يعمل بضع مرات يوميًّا، وأكدا اتخاذهما خطوات لتقليل الازدحام، بما في ذلك افتتاح أربعة فروع جديدة أسهمت في خفض زوار الفرع بنسبة 23%.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في 12 نوفمبر المقبل.