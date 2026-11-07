الشرطة النمساوية تحقق مع شاب ترك صديقته محاصرة تحت الثلج ونجا بنفسه

فتحت الشرطة النمساوية تحقيقات موسعة مع شاب ألماني عقب تركه صديقته المراهقة بمفردها وسط درجات حرارة تحت الصفر وتساقط ثلجي كثيف أثناء نزولهما من جبل "تسوغشبيتسه" الواقع على الحدود بين ألمانيا والنمسا، قبيل إنقاذها ونقلها للمستشفى لعلاجها من انخفاض حاد في حرارة الجسد.

وكان الشابان قد انطلقا من قرية "إيرفالد" النمساوية عند الساعة 1:30 فجراً بالتوقيت المحلي نحو قمة الجبل البالغ ارتفاعها 2962 متراً لرؤية الشروق، إلا أنهما واجها أحوالاً جوية قاسية بعد بلوغهما ارتفاع 2500 متر، حيث تراجعت الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر وبدأ تساقط الثلوج بغزارة، وفق وكالة "دي بي إيه" الألمانية.

وفقدت المراهقة قواها أثناء خوضها في ثلج قارس وصل منسوبه مستوى الركبة، ليتركها الشاب وينزل بمفرده، مما دفعها لإجراء اتصال استغاثة عاجل.

وتدخل 7 من أفراد فرق الإنقاذ الجبلي نزولاً من محطة "تسوغشبيتسبان" للوصول إليها، بعد تعذر استخدام المروحيات في البداية لسوء الطقس، فيما شدد روبن لوتنيغ، من فريق إنقاذ "إيرفالد"، على افتقار الشابين للخبرة الكافية، محذراً من ظاهرة تتزايد بين هواة التسلق غير المقدرين لخطورة الرحلات الشتوية.

ولم تؤكد الشرطة النمساوية ما إذا كان التخلي قراراً أحادياً أم مشتركا، محيلة الواقعة إلى التحقيق، حيث ينص القانون النمساوي على عقوبة السجن حتى 3 أشهر لجرائم تعريض السلامة الجسدية للآخرين للخطر.

وتعيد الواقعة للأذهان قضية مماثلة نظرتها المحاكم النمساوية هذا العام، حيث أدانت محكمة "إنسبروك" المتسلق الهاوي توماس بلامبرغر بالسجن 5 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة نحو 10480 دولاراً بتهمة القتل الخطأ والإهمال الجسيم، إثر تسببه بوفاة صديقته كيرستين ج. في يناير 2025.

وكان بلامبرغر قد ترك صديقته دون لفها ببطانية طوارئ على بعد أمتار من قمة "غروسغلوكنر" البالغة 3798 مترًا بحجة ذهابه لجلب المساعدة وهو في حالة غثيان وتوتر، غير أن التحقيقات والشهادات أثبتت إمكانية نجاتها لو اتخذ قرارات مختلفة.



