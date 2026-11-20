أظهر استطلاع أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتقدم بفارق يتجاوز عشر نقاط مئوية على نائب الرئيس جيه دي فانس في سباق افتراضي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2028.

وفي استطلاع أجرته كلية "إيمرسون"، اختارت نسبة 44% من الناخبين الجمهوريين المشاركين، روبيو من قائمة ضمت أيضاً فانس الذي حصل على 24%، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس 9%، ودونالد ترامب الابن 6%، والإعلامي تاكر كارلسون الذي حصل على 5%، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وعند طرح السؤال بصيغة مفتوحة دون تقديم خيارات محددة، اختار 36% من الناخبين روبيو، بينما دعم 20% فانس، وحصل كل من ديسانتيس، والنائب الجمهوري توماس ماسي الذي يستعد لمغادرة الكونغرس، والرئيس الأميركي دونالد ترامب (رغم عدم أهليته للترشح) على 7% لكل منهم.

وفي نوفمبر من العام الماضي، كان فانس يتقدم على روبيو بفارق يقارب 50 نقطة مئوية (54% مقابل 6%).

ويعتبر الكثيرون فانس المرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، في حال قرر خوض السباق.

وصرح نائب الرئيس بأنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله السياسي في العام المقبل.

وأفاد موقع "أكسيوس" بأنه قد لا يعلن عن قراره إلا في أواخر ربيع عام 2027 في حين ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية الأسبوع الماضي، أن فانس يدرس بجدية عدم خوض السباق.

وفي حال قرر فانس خوض السباق، فقد وعد روبيو بعدم الوقوف في طريقه، حيث صرح لمجلة "فانيتي فير" العام الماضي بأنه سيكون "من أوائل الداعمين له".