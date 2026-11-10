نائب جمهوري يطلق إجراء لعزل وزير الدفاع الأميركي في الكونغرس

أطلق النائب الجمهوري توماس ماسي الاثنين إجراء لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث على خلفية الحرب على إيران، رغم أن من المرجّح أن لا يؤدي إلى إبعاده نظرا لأن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بفعل الانتخابات النصفية، لن تصبح واقعا سوى في يناير.

وعرض ماسي، وهو نائب عن ولاية كنتاكي، ثمانية بنود لإجراء العزل، اتهم فيها هيغسيث على وجه الخصوص بخوض حرب من دون تفويض قانوني من الكونغرس، وسوء استغلال صلاحياته كوزير للدفاع.