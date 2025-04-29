شاب مصري يطلب الطلاق بسبب "الإفلاس بعد الزواج": حياتي انهارت بسبب الكماليات

أقام شاب مصري دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة في القاهرة، مطالباً بإنهاء زواجه، مبرراً ذلك بانهياره المالي الكامل منذ اليوم الأول للزواج، قائلاً: "أعيش حالة من الفقر التام بسبب الإنفاق المفرط لزوجتي".

وفي تفاصيل الدعوى التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، قال الشاب إن حياته كانت مستقرة مالياً قبل الزواج، حيث كان يعمل ويدخر ويخطط لمستقبل مريح. لكنه أكد أن الأوضاع تغيرت كلياً بعد ارتباطه، مضيفاً: "زوجتي لا تتوقف عن طلب المال، والمصروفات في ازدياد مستمر، ومعظمها على الكماليات، والخروج، والهدايا باهظة الثمن".

وأوضح أنه حاول مراراً مناقشة الأمر معها، إلا أنها كانت تعتبر الحديث عن المال إهانة شخصية. ومع مرور الوقت، تراكمت عليه الديون، واضطر للاستدانة من أصدقائه وأقاربه لتغطية مصاريف الحياة اليومية، مما تسبب في ضغوط نفسية حادة أفقدته التوازن.

وأشار إلى أنه لجأ إلى أهل زوجته في محاولة لإيجاد حل، لكن الخلافات تصاعدت، وانتهى به الأمر إلى اللجوء للمحكمة لطلب الطلاق، بعد أن تحولت حياته – بحسب وصفه – إلى "كابوس يومي".