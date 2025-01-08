مستشار ألمانيا ينتقد مطالب بزيادة الإنفاق الدفاعي

انتقد المستشار الألماني، أولاف شولتس، مطالب نائبه ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي تصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال شولتس، في تصريحات لمجلة «شتيرن» الألمانية، نُشرت أمس: «تبدو الفكرة غير ناضجة بعض الشيء بالنسبة لي، بخصوص مضاعفة ميزانية الدفاع مرة أخرى تقريباً من نحو 80 مليار يورو إلى 140 مليار يورو، من دون تحديد ما سيتم إنفاق الأموال عليه ومن أين ستأتي.. من سيدفع الفاتورة؟ المواطنون الألمان؟»

ومن المتوقع حالياً أن يستثمر جميع شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما لا يقل عن 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي في الدفاع.