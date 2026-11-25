برلين - رويترز

اتهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس ​روسيا اليوم الأربعاء «بتصعيد» التهديدات للأمن الأوروبي، وذلك في سياق دفاعه ‌عن خطط ​حكومته الرامية إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي ومواصلة تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا.

وقال ميرتس أمام مجلس النواب (البوندستاغ) خلال مناقشة مشروع ميزانية عام 2027 «مهما كررنا ذلك فلن يكون كافيا، سواء في مواجهة اليمين المتطرف أو اليسار المتشدد: روسيا تعرف بالضبط ما تريد. وروسيا تريد أكثر من أوكرانيا».

وأضاف: «روسيا تصعد تحركاتها في منطقة ‌البلطيق، وفي بولندا، وفي البحر الأسود، وروسيا تصعد في الفضاء، كما أنها الآن تصعد بشكل كبير هنا في بلدنا نفسه».

وقال ميرتس اليوم الأربعاء إن ألمانيا، بدعمها لأوكرانيا، تحمي نفسها أيضا.

وأضاف: «نتعلم من أوكرانيا على الصعيد التكنولوجي، سواء في التطبيقات المدنية أو، بطبيعة الحال، في تكنولوجيا الدفاع».