متابعة الإمارات اليوم

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، صباح اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام على منفذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن العام في العاصمة عمّان، وأسفر عن استشهاد عنصر أمن وإصابة آخر.

ودانت المحكمة المتهم بـ”جريمتي القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح“، وفقاً لقانون منع الإرهاب. والقرار قابل للتمييز خلال شهر بحكم قانون محكمة أمن الدولة.

يذكر بأن الهجوم كان قد وقع في 5 نوفمبر الجاري، عندما اعتدى المنفّذ بأداة حادة على رجلي أمن أثناء تأدية واجبهما في شارع المدينة المنورة في عمّان.