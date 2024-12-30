بريطانيا تشطب 169.3 ألف وظيفة بقطاع التجزئة

فقد نحو 170 ألف شخص من العاملين في قطاع التجزئة ببريطانيا وظائفهم خلال عام 2024، بعد عام اتسم بالصعوبة بالنسبة لشركات البيع بالتجزئة في البلاد، بحسب ما أظهرته البيانات.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أمس، بأن إحصاءات نهاية العام، التي جمعها «مركز أبحاث التجزئة»، أظهرت أن عدد الوظائف التي تم شطبها، ارتفع في ظل انهيار سلاسل بيع رئيسة، مثل «هوم بيز» و«تيد بيكر»، وأشارت إلى أن أحدث تحليل للإحصاءات أظهر شطب إجمالي 169 ألفاً و395 وظيفة في قطاع التجزئة خلال عام 2024 وحتى تاريخه.