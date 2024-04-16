شاهد.. الكاميرات تفضح مضمون "ورقة غش" بايدن خلال اجتماعه مع السوداني

أظهرت الكاميرات الرئيس الأميركي جو بايدن وهو يحمل ورقة ملاحظات مكتوبة وصفها الصحافة الأميركية بـ"ورقة الغش"، خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس الاثنين.

وخلال اللقاء الذي تم في البيت الأبيض، سحب بايدن البالغ من العمر 81 عاما، الورقة من جيبه وكان ينظر إلى الورقة مراراً وتكراراً بينما كان يجلس إلى جانب السوداني.

وتضمن النص المكتوب في "ورقة الغش" توجيها بأحرف كبيرة متى يتوقف في تعليقاته للسماح للمترجم بالترجمة للإدلاء بأول بيان علني له منذ أن شنت إيران هجوما مباشرا بالصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل.

ولدى الرئيس الأميركي تاريخ في الاعتماد على بطاقات الملاحظات فيما يتعلق بالتعليقات. ففي أبريل من العام الماضي، شوهد وهو يستخدم بطاقة يبدو أنها تتضمن سؤالا من أحد المراسلين، قبل أن يدعو بايدن الصحافي لطرح السؤال.