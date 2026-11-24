بانكوك - أ.ف.ب

أعاد انهيار محادثات المناخ في تركيا إلى الواجهة التساؤلات عن إصلاح شرط التوافق الملزم، وأحيا الدعوات لاتخاذ إجراءات قانونية وإبرام اتفاقات جانبية طموحة بين الدول ذات التوجهات المتقاربة.

وانتهى «مؤتمر الأطراف» المعروف بـ«كوب 31» في أنطاليا، أول من أمس، من دون التوصل إلى اتفاق، بعد يومين من الموعد المقرر لاختتامه، إثر وصول الدول إلى طريق مسدود بشأن الوقود الأحفوري والتمويل والعلوم وتقنيات إزالة الكربون.

جاءت النهاية محرجة لمؤتمر برئاسة مزدوجة غير معتادة تقاسمتها أستراليا وتركيا، فيما قال رئيس المفاوضات كريس بوين، وهو أيضاً وزير المناخ الأسترالي، إنها كانت «مخيبة للآمال بشكل كبير».

لكن بالنسبة للعديد من المراقبين كانت هذه النتيجة حتمية لعملية تفاوض لطالما عرقلها الإصرار على التوافق بالإجماع.

وكتب نائب الرئيس الأميركي السابق، آل غور، على منصة «إكس»: «من الواضح منذ سنوات أن عملية (كوب) بحاجة إلى إصلاحات كبيرة».

ودعا إلى «إحياء عملية متعددة الأطراف تعكس أحدث العلوم وتمثل إرادة أغلبية العالم».

لكن بوين أشار إلى أن «تغيير التوافق يحتاج إلى توافق»، ما يعني أنه سيتعين على جميع الدول الموافقة على هذه الإصلاحات. ووصف ذلك بأنه «تحدٍّ خاص»، فيما يرى آخرون أنه ببساطة أمر مستحيل.

ووصلت محادثات «كوب 31» إلى طريق مسدود بسبب قضايا عدة، أبرزها ما إذا كان القرار الختامي الشامل سيذكر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري المسبّب للاحترار العالمي.

ورفضت عدة بلدان أي اتفاق من دون ذكر ذلك، في حين عارضت أخرى بشدّة هذا البند، وسبق لمؤتمرات أخرى للمناخ أن انتهت بفشل، لكن رغم جميع إخفاقات المنتدى يتفق معظم المراقبين على أن مؤتمرات الأطراف لاتزال مهمة بفضل صيغتها الفريدة التي تجمع تقريباً كل دول العالم وتمنحها جميعها مكانة متساوية.

لذلك قلائل فقط يقترحون التخلي عن هذه العملية في موازاة دعوات متزايدة لإيجاد بدائل تدفع قدماً بالعمل المناخي، بما فيها الدعاوى القضائية.

وتم اتباع هذا المسار بالفعل، لاسيما من خلال رأي استشاري صدر عن محكمة العدل الدولية، أكد أن الدول ملزمة قانوناً بمكافحة تغير المناخ.