باريس - رويترز

قال وزير المالية الفرنسي، ‌رولون ​ليسكور، أمس، إن توقعات الحكومة الفرنسية للنمو الاقتصادي لعام 2027، المقدرة بـ1%، معرضة لاحتمالات التخفيض.

لكنه شدد على ضرورة التمسك بهدف الحد من العجز العام عند ‌5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف ليسكور لقناة «فرانس ‌إنفو» التلفزيونية: «نعمل حالياً على تحديث أرقامنا، ‌لكن التوقعات معرضة ‌للخطر، ويتمثل ‌هذا الخطر في احتمال خفضها»، مشيراً إلى أن ​البيانات الجديدة ‌ستعلن ​في يناير، وتابع: «يجب الحفاظ على هدف العجز العام عند 50% (لعام 2027) ​بغض النظر عن الشكوك بشأن النمو الاقتصادي، وهذا الأمر غير قابل للتفاوض».

وأكد ليسكور أن الرئيس، إيمانويل ماكرون، يدرس إجراء تعديل دستوري من شأنه فرض ضوابط أكثر ‌صرامة على الإنفاق العام، في الوقت الذي ​تواجه فرنسا ديوناً متزايدة وعجزاً مستمراً في الموازنة.