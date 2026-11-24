ترجمة: حسن عبده حسن

عندما تذهب إسبانيا إلى صناديق الاقتراع، في 29 نوفمبر الجاري، سيكون شعبها أول من سيدلي بأصواته من بين نحو 200 مليون أوروبي يحق لهم التصويت، خلال الشهور الـ12 المقبلة، إذ سيشهد عام 2027 سلسلة من الانتخابات، تشمل فرنسا وبولندا وإستونيا وإيطاليا، وستكون بالغة الأهمية لمستقبل أوروبا، وسيمثل ذلك أكبر اختبار انتخابي منذ نحو قرن لقوة القومية الشعبوية اليمينية المتطرفة في أوروبا، ولحجم التهديد الذي تشكله.

وقبل نحو 30عاماً، أي منذ بداية القرن الـ21، كان اليسار في تصاعد، حيث تولى السلطة أو شارك في ائتلافات حاكمة في 13 دولة من أصل 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي.

أما اليوم، وفي ظل وجود حكومة يقودها الديمقراطيون الاجتماعيون في الدنمارك فقط في شمال أوروبا، وفي ليتوانيا فقط في شرقها، فإن إسبانيا، إلى جانب مالطا الصغيرة، تمثل الدولتين الوحيدتين اللتين تحكمهما حكومات من يسار الوسط في جنوب أوروبا.

وتُدار 21 دولة من أصل 27 دولة أوروبية من قبل أحزاب اليمين، لكن ثمة مخاطر جديدة مقبلة.

«الأولوية الوطنية»

ولا يقتصر الأمر على مجرد دخول حزب «فوكس» الإسباني اليميني المتطرف إلى الحكومة، بل يتعداه إلى رضوخ أحزاب يمين الوسط لسياسات اليمين المتطرف في الوقت الذي بدأ الحاجز الفاصل بين اليمين واليمين المتطرف ينهار في جميع أنحاء القارة الأوروبية.

وقد دعا حزب «فوكس» إلى عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين تحت اسم «إعادة الهجرة».

وكشف تحقيق أجرته قناة «لا سيكستا» الإسبانية، أن «الحزب الشعبي» الإسباني أبدى استعداده للتحالف مع «فوكس» على المستوى الإقليمي لإلغاء مبادرات المساواة بين الجنسين، وسحب الحماية الممنوحة للغات الأقليات، والطعن في الحق بالإجهاض.

وعلى الرغم من اختلافهما حول تعريف المصطلح، فقد تبنى كل من «الحزب الشعبي» و«فوكس» صراحة مبدأ «الأولوية الوطنية» في الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

تحالف عالمي

وما يثير القلق بالقدر ذاته صعود تحالف عالمي يضم مناهضين للتوجهات الدولية، فقد أشارت تقارير حول مسودة أولية، لم يتم نشرها بعد، لاستراتيجية الأمن القومي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في العام الماضي، إلى احتمالية تقديم دعم مباشر من الولايات المتحدة للأحزاب القومية الشعبوية المتطرفة في أوروبا.

من جهته، نفى البيت الأبيض تلك التقارير، لكن وكالة «رويترز» ذكرت، في أغسطس الماضي، أن إدارة ترامب تعتزم تقديم تمويل لا يقل عن 25 مليون دولار لمبادرات المجتمع المدني المحافظة في أوروبا، بما في ذلك أربعة ملايين دولار لوسائل إعلام يمينية.

ولم يكتف ترامب بالإشارة في وثيقة الاستراتيجية الوطنية إلى أن أوروبا تواجه خطر «المحو الحضاري»، بل أرسل نائبه جي دي فانس للقاء أعضاء من حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، مفضلاً ذلك على لقاء المستشار الألماني فريدرش ميرتس.

مشهد معقد

غير أنه كيف يمكن التصدي لهذا التوجه؟ تتمثل إحدى الطرق في تسليط الضوء على الحقيقة، وهي أن ما يطرحه اليمين المتطرف لا يتوافق بالضرورة مع تطلعات عامة الناس.

وتظهر استطلاعات الرأي التي أجريت لصالح مؤسسة «روكفلر»، أن المشهد أكثر تعقيداً بكثير مما يبدو، وذلك عند سؤال الأوروبيين عن مشاعرهم الحقيقية.

ففي إسبانيا، وفي ظل حكومة بيدرو سانشيز، ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة الثلثين، وانخفضت نسبة العمال الذين يعملون بعقود محددة المدة بأكثر من 40%، وبفضل اعتماد إسبانيا على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد أكثر من نصف احتياجاتها من الكهرباء، كان تأثير ارتفاع أسعار الطاقة أقل حدةً مقارنة بدول أوروبية أخرى، كما ظلت ثقة المستهلكين عند مستويات أعلى بكثير.

وعلى الرغم من ذلك، وجد مركز «البحوث الاجتماعية» وهو الهيئة الرسمية لاستطلاعات الرأي في إسبانيا، أن ثلث السكان فقط لديهم تقييم إيجابي للاقتصاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدت المخاوف المتعلقة بالسكن والإيجارات إلى تنظيم أول إضراب عام في البلاد منذ 14 عاماً، إلى جانب خروج تظاهرات حاشدة في شوارع المدن الكبرى.

وفي الواقع، تشير استطلاعات الرأي في عموم أوروبا إلى أن 50% من المشاركين لا يثقون بحكوماتهم، بينما يعرب ثلثاهم عن حنينهم إلى الماضي، معتقدين أن بلدانهم فقدت صلتها بالقيم التي قامت عليها في الأصل.

التدهور الاقتصادي

لكن هذه ليست سوى مظاهر سطحية لحالة من عدم الرضا، فما الذي يقلق الأوروبيين حقاً في حياتهم اليومية؟

إنهم يخشون التدهور الاقتصادي، وهو ما قد يعني شعورهم بأن أوضاع بلادهم تزداد سوءاً، حيث يرى 65% منهم تراجع حال بلادهم خلال العام الماضي، فضلاً عن خيبة الأمل المالية على المستوى الشخصي، والناتجة عن الفجوة بين توقعاتهم وواقعهم الحالي.

ويقول ما يقرب من 50% إن وضعهم الحالي أسوأ مما توقعوه قبل خمس سنوات، بينما يشعر 59% بقلق متزايد بشأن المال عاماً بعد عام، ويساورهم القلق من عدم وجود من يدافع عنهم أو يتحدث نيابة عنهم.

ورأى نصف المشاركين في أحد الاستطلاعات أنه في حال وقوع أزمة، فإن أفراد مجتمعهم لن يهتموا إلا بمصالحهم الشخصية.

الحياة المدنية

ومن اللافت للنظر أن الكثيرين يرون في تراجع الحياة المدنية، وهي ظاهرة ذات طابع ثقافي، أمراً لا يقل أهمية عن التراجع الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن هذا الشعور قد يدفعهم لمنح أصواتهم لأحزاب قومية شعبوية تدعي تمثيل همومهم، فإنهم في جوهرهم ليسوا قوميين شعبويين.

فنسبة 15% فقط ممن يصوتون لصالح اليمين المتطرف يتبنون نظرة «صفرية» للعالم، أي أنهم يرون مكاسب أي فئة اجتماعية على أنها خسارة حتمية لفئة أخرى، وفي إسبانيا تبلغ هذه النسبة 12% فقط بين ناخبي حزب «فوكس».

وعلاوة على ذلك، أبدى 61% من المشاركين في الاستطلاعات التي أُجريت في دول أوروبية مختلفة رغبتهم في أن تتعاون بلدانهم على المستوى الدولي حتى وإن تطلب ذلك تقديم تنازلات تتعلق بالمصالح الوطنية، والأكثر من ذلك يرفض 80% المواقف المتعصبة، معتبرين أن التوصل إلى حلول جيدة يتطلب الاستماع إلى وجهات نظر متنوعة.

الأصوات الانتخابية

لكن ماذا يعني هذا بالنسبة للأصوات الانتخابية الفعلية؟ ففي عموم أوروبا لا تتجاوز نسبة من يقولون إنهم سيصوتون لليمين المتطرف 25% في أي بلد، بينما يرى عدد أقل، أي نحو 20%، أن مكاسب مجموعة عرقية أخرى تعني خسارة لهم.

ولا تتجاوز نسبة من يتبنون عقلية «(نحن) في مواجهة (هم)» - أي الانقسام القائم على التضاد، في ما يتعلق بقضايا التجارة والهجرة والتكنولوجيا، وهي العقلية التي تشكل جوهر خطاب وأيديولوجية الحركات الشعبوية - سوى 10%.

ورغم الاهتمام الإعلامي الكبير بهذه القضية، والمخاوف المشروعة بشأن الهجرة غير النظامية، فإن أقل من 25% فقط يضعون «إدارة ملف الهجرة» ضمن القضايا الرئيسة التي ينبغي على الدول العمل عليها بشكل مشترك.

كما أنه رغم تقلبات استطلاعات الرأي اليومية، تُعد إسبانيا واحدة من الدول التي تسجل أدنى مستويات لتيار «نحن في مواجهة هم»، وأقل نسبة من الأصوات لصالح اليمين المتطرف بين الدول التي شملتها الاستطلاعات، حيث تبلغ حصة اليمين المتطرف 14%، وهي نسبة أقل بكثير من تلك التي يحظى بها كل من «الحزب الشعبي» وحزب سانشيز الاشتراكي.

ويشعر عامة الأوروبيين بالاستياء من أوضاعهم الاقتصادية، ويخشون تآكل التماسك الاجتماعي، لكنهم في غالبيتهم لم يتبنوا أيديولوجية اليمين المتطرف.

وهذا الانجراف ليس حتمياً، فمن خلال فهم ما يشعر به الناس حقاً، يمكننا الوصول إليهم.

غوردون براون*

*رئيس حكومة المملكة المتحدة في الفترة ما بين 2007 - 2010

عن «الغارديان»

. عام 2027 سيشهد سلسلة من الانتخابات، تشمل فرنسا وبولندا وإستونيا وإيطاليا، وستكون بالغة الأهمية لمستقبل أوروبا.

. استطلاعات رأي أجريت في عموم أوروبا أظهرت أن 50% من المشاركين لا يثقون بحكوماتهم.