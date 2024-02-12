تحليق مشبوه لطائرات فوق مواقع الجيش الألماني

ذكر الجيش الألماني أنه يلاحظ بشكل متزايد تحليق طائرات (بدون طيار) غير مصرّح بها في مواقعه في ألمانيا. وصرّح متحدث باسم قيادة العمليات الإقليمية بالجيش الألماني، بأنه لم يتم العثور حتى الآن على طريقة لوقف هذه الأنشطة المشتبه فيها للتجسس، وقال: «زاد عدد مثل هذه الحوادث في الفترة الأخيرة».

وأشار في هذا السياق إلى زيادة يقظة الجنود بالنظر إلى أي محاولات تجسس محتملة، وأوضح أن «هذه المحاولات تركز على تدريب جنود أوكرانيين بألمانيا، وفقاً لجهاز المخابرات العسكري».

وتم تسجيل حالات مشتبه فيها في منطقتي فيلدفليكن وجرافنفور في ولاية بافاريا.