ألمانيا تعلن جاهزية صواريخها لتأمين قمة «الناتو»

أعلن سلاح الجو الألماني، جاهزية صواريخ الدفاع الجوي «باتريوت» لتأمين قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وذلك قبل أربعة أيام من انطلاق القمة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ثلاثة أسراب قتالية ألمانية أبلغت «الناتو» عن جاهزيتها الكاملة في تمام الساعة 9.10 صباح أمس بالتوقيت المحلي.

ويتولى سلاح الجو الألماني الحماية عبر أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» ونحو 250 جندياً، ضد الصواريخ الباليستية، وكذلك الطائرات المقاتلة وصواريخ كروز، ويأخذ الحلف بذلك في اعتباره الوضع الأمني المتصاعد، دون أن يكون هناك أي مؤشرات ملموسة على وقوع هجوم محتمل.

وتتمركز صواريخ «باتريوت» في مطار فيلنيوس، الذي يبعد نحو 160 كيلومتراً من منطقة كالينينغراد الروسية و30 كيلومتراً من بيلاروسيا.

ومن المقرر أن تنطلق قمة الحلف العسكري الغربي، الثلاثاء المقبل، وتستمر لمدة يومين.