ألمانيا تستعد لوقف واردات النفط الروسية

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه سيتعين على ألمانيا الاستعداد لوقف روسيا واردات النفط بعد وقف الغاز، وقال في مقابلة مع محطة «دويتشلاند فونك» الألمانية، نشرت على الإنترنت أمس: «كنت متأكداً للغاية منذ البداية، أنه لا يمكننا الاعتماد على وفاء روسيا بالتزاماتها، فيما يتعلق بواردات الغاز، على سبيل المثال نستعد الآن لإمكانية تطور وضع صعب مماثل بالنسبة لمصفاتي النفط في شرق ألمانيا المرتبطتين بخط أنابيب دروجبا».

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت، أول من أمس، وضع شركتين ألمانيتين تابعتين لشركة النفط الروسية المملوكة للدولة «روسنفت» تحت الوصاية لمدة ستة أشهر مبدئياً.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن شركتي «روسنفت ألمانيا» و«آر إن ريفانيج آند ماكرتينج» ذات المسؤولية المحدودة ستخضعان لوصاية هيئة تنظيم الطاقة في البلاد «الوكالة الاتحادية للشبكات».

وتهدف هذه الخطوة إلى السيطرة على ثلاث مصافي تكرير في مدينة كارلسروه وبلدتي فوبورج وشفيت وتأمين تشغيلها. وسيتعين على الشركات نفسها أن تتحمل التكاليف المرتبطة بذلك.

وقال شولتس في مقطع فيديو نُشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نقوم بتحديث خط الأنابيب من روستوك، وتوسيع الميناء هناك. كما ستستفيد ولاية ميكلنبورج-فوربومرن من ذلك»، مؤكداً أن الحكومة الألمانية تعمل من أجل تأمين الوظائف والأجور، وتعمل أيضاً على وجه الخصوص على تأمين إمدادات النفط، من روستوك وكذلك من بولندا.