إيلزه أيغنر مرشحة لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة ألمانيا

اقترح المستشار الألماني ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، رسميا على قيادة حزبه ترشيح رئيسة برلمان ولاية بافاريا، إيلزه آيغنر، لمنصب الرئيسة الاتحادية في الانتخابات المقررة يوم 30 يناير المقبل. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية بذلك من اجتماع الهيئة القيادية العليا للحزب في برلين.

وأفاد مشاركون في الاجتماع بأن الاقتراح قوبل بتصفيق استمر فترة طويلة.

وكان ميرتس قد حسم اختياره لصالح آيغنر، البالغة من العمر 61 عاما، خلال اجتماع تمهيدي لهيئة رئاسة الحزب مساء أمس الأحد. وإذا انتُخبت آيغنر، فستكون أول امرأة وأول سياسية من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري تتولى رئاسة الدولة.

وتتمتع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، وهي الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأغلبية تبلغ نحو 50 صوتا في الجمعية الاتحادية، التي تتألف من 630 نائبا في البرلمان الألماني وعدد مماثل من ممثلي الولايات المشاركين في التصويت.