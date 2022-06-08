مقتل شخص وإصابة 30 عقب اصطدام مركبة بحشد وسط برلين

المصدر: برلين - د ب أ

لقي شخص حتفه وأصيب نحو 30 آخرين عقب اصطدام مركبة بحشد من الناس وسط العاصمة برلين اليوم الأربعاء، حسبما أعلن متحدث باسم قوات الإنقاذ.

وأعلنت الشرطة، استنادا إلى بيانات أولية، أن الحادث وقع في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً (بالتوقيت المحلي) بالقرب من كنيسة الذكرى وشارع التسوق الشهير "كودام".

وقال متحدث باسم الشرطة إن المركبة سيارة خاصة.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي للشرطة، تيلو كالبيتس: "لا نعرف حتى اللحظة الراهنة ما إذا كان ذلك فعلا متعمدا أم أنه حادث سير".

وألقت الشرطة القبض على السائق المشتبه به في موقع الحادث. وتم تداول صورة على الإنترنت تظهر فيها سيارة اخترقت الواجهة الزجاجية لمتجر.

يُذكر أنه في ديسمبر 2016 اقتحم متطرف سوق عيد الميلاد (الكريسماس) بالقرب من كنيسة الذكرى بشاحنة، وقتل في ذلك الحين 12 شخصا وأصاب أكثر من 70 آخرين.

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