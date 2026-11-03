زيلينسكي في برلين للتجهيز لمحادثات مع موسكو

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى برلين اليوم الثلاثاء في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا، حاملا معه عدة مطالب ملحة تتعلق بالدفاع الجوي وإمدادات الطاقة والمحادثات مع روسيا والولايات المتحدة.

ويسعى زيلينسكي إلى التنسيق مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن هذه الملفات.

وقال زيلينسكي، عقب وصوله إلى برلين، إنه يعتزم بحث المحادثات المقبلة مع روسيا مع المستشار الألماني، إلى جانب تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني وتقديم مساعدات لدعم إمدادات الطاقة المتضررة.

وأوضح زيلينسكي ذلك في منشور على منصة "إكس"، أرفقه بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يغادر طائرته بعد هبوطها. وكان في استقباله بالمطار، من بين آخرين، السفير الأوكراني لدى ألمانيا أوليكسي ماكييف. ولم يُعلن عن الزيارة مسبقا لأسباب أمنية.

ومن المقرر أن تجري أوكرانيا وروسيا الأسبوع المقبل محادثات في أبوظبي بوساطة أميركية، لبحث سبل إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ ما يقرب من خمسة أعوام. وتنسق كييف وواشنطن بشكل وثيق مع الشركاء الأوروبيين في هذا الشأن.