قبل عقد من الزمن، وعلى الرغم من حصوله على ما يقارب ثلاثة ملايين صوت أقل من منافسه، أصبح دونالد ترامب رئيساً بفضل نظام المجمع الانتخابي.

ومن بين الولايات التي أسهمت في فوزه، كانت أريزونا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.

وفي انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، حقق الديمقراطيون فوزاً «ثلاثياً» في جميع هذه الولايات الأربع، ما يعني أنهم سيسيطرون على مجلسَي الولاية التشريعيين وعلى منصب الحاكم.

«الديمقراطيون» قدموا وعوداً كبيرة في مجال الرعاية الصحية. رويترز

ولدى الديمقراطيين فرصة لقلب نظام المجمع الانتخابي رأساً على عقب، فقد اعتمدت 18 ولاية «الاتفاقية الوطنية بشأن التصويت الشعبي»، متعهدة بمنح أصواتها الانتخابية للفائز في التصويت الشعبي على مستوى البلاد.

ولن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إلا عندما يسيطر أعضاؤها مجتمعين على أغلبية الأصوات الانتخابية.

وإذا انضمت أريزونا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، فستتجاوز الاتفاقية العتبة المطلوبة، ما قد يؤدي إلى تغيير شكل الانتخابات الرئاسية.

الأغلبية الجديدة

مع الأغلبية الجديدة في مجلسي النواب والشيوخ، يأمل الديمقراطيون في إحداث تغييرات في العديد من الأمور، لكنهم سيستمرون في مواجهة حق النقض والمماطلة التشريعية في واشنطن، أما في الولايات فقد يتمكن الحزب من فرض نفسه حقاً، وأسفرت انتخابات التجديد النصفي عن ست «ثلاثيات ديمقراطية» جديدة، ليرتفع إجمالي عدد هذه «الثلاثيات» (السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومنصب الحاكم) التي يحظى بها الحزب إلى 22.

وسيعيش قريباً أكثر من نصف الأميركيين في ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون سيطرة كاملة، وسيكون لأكثر من ثلثيهم حاكم ديمقراطي، وذلك في 30 ولاية.

وتأتي السلطة على مستوى الولاية مصحوبة بنفوذ هائل على كل شيء، بدءاً من التعليم وصولاً إلى الرعاية الصحية.

أولويات مشتركة

لكن كيف سيستخدم الديمقراطيون هذه السلطة؟

هنا تبرز أولويات مشتركة عبر الولايات، فقد وعد حكام الولايات الجدد من الحزب الديمقراطي بالحد من بناء مراكز البيانات، وهي قضية أعرب الناخبون بوضوح عن استيائهم منها، وفي نيفادا قد يلغي الديمقراطيون قانون «الحق في العمل» بالولاية، الذي يمنع النقابات من مطالبة العمال بالمساهمة في تكاليف الضمان الاجتماعي، وبالمثل قد تلغي ولاية ويسكونسن القيود المفروضة على نقابات القطاع العام، وتعاد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى جدول الأعمال في عدة ولايات، وقد يسعى الديمقراطيون في أريزونا إلى إلغاء القيود المفروضة على الإجهاض.

وفي ولايات مثل تكساس وجورجيا من المرجح أن يتبنى المدعون العامون الديمقراطيون الجدد نهجاً أقل صرامة في إنفاذ حظر الإجهاض والدفاع عنه.

التراجع عن بعض السياسات

غير أن الديمقراطيين سيواجهون صعوبة في التراجع عن بعض سياسات الجمهوريين حتى في الحالات التي خاضوا فيها حملاتهم الانتخابية معارضين لها صراحة، فعلى سبيل المثال «قسائم التعليم»، التي تمنح أولياء الأمور أموالاً عامة لإنفاقها على التعليم الخاص.

وقد أثبتت هذه البرامج في ولايتي أيوا وتكساس أنها تثير الانقسام، لاسيما بين الجمهوريين في المناطق الريفية والذين يخشون على مستقبل المدارس العامة في المجتمعات التي تفتقر إلى بدائل خاصة.

ووصف الحاكم الديمقراطي المنتخب لولاية أيوا، روب ساند، برنامج ولايته بأنه «مصدر لاستنزاف مئات الملايين من الدولارات من المدارس العامة».

من جهتها، قالت الحاكمة الديمقراطية المنتخبة لولاية تكساس، جينا هينوجوسا، في خطاب فوزها إنها ستعمل «بلا كلل لإصلاح الضرر الناجم عن عملية الاحتيال المتعلقة بقسائم التعليم في تكساس»، إلا أن إلغاء هذه البرامج سيكون أمراً صعباً، فمن أجل تمريرها عبر المجالس التشريعية للولايتين، ساعد الحاكمان الجمهوريان المنتهية ولايتهما في أيوا وتكساس، كيم رينولدز وغريغ أبوت، في هزيمة المعارضين الجمهوريين في المناطق الريفية خلال الانتخابات التمهيدية التشريعية، ويجب على ساند وهينوجوسا الآن العمل مع بعض المشرعين الذين حلوا محلهما، ففي أيوا يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ، أما في تكساس فيسيطرون على مجلس الشيوخ.

وقد تكون الإصلاحات الأكثر تواضعاً هي النتيجة الأكثر قابلية للتحقيق، وحتى في أريزونا، حيث حقق الديمقراطيون «الثلاثية»، يبدو أن نظام القسائم في الولاية سيبقى سارياً، وتتحدث الحاكمة الديمقراطية التي أعيد انتخابها، كاتي هوبس، عن الحد من «الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام»، بدلاً من إلغاء النظام.

الرعاية الصحية

وتُعد الرعاية الصحية مجالاً آخر قدم فيه الديمقراطيون وعوداً كبيرة، لكن طموحاتهم قد تصطدم بعقبات، ففي جورجيا وكانساس وتكساس وويسكونسن، تعهد حكام ولايات ديمقراطيون منتخبون حديثاً بتوسيع نطاق برنامج «ميديكيد»، وهو برنامج الرعاية الصحية المخصص للفقراء من خلال قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة.

وبموجب هذا القانون، تتحمل الحكومة الفيدرالية 90% من تكلفة تغطية البالغين المؤهلين حديثاً، وهو حافز مالي أقنع 40 ولاية وواشنطن العاصمة بتوسيع نطاق البرنامج منذ عام 2014.

وتكمن الصعوبة في أن الجمهوريين لايزالون يسيطرون على مجلس تشريعي واحد على الأقل في معظم الولايات التي قاومت التوسيع.

كما أن «مشروع القانون الكبير والرائع» الذي طرحه ترامب، والذي أُقر العام الماضي، جعل التوسيع أقل جاذبية، فقد ألغى حافزاً مالياً إضافياً للولايات التي لم تقم بعد بتوسيع برنامج «ميديكيد»، ويلزم الولايات بفرض شروط عمل على المستفيدين ابتداءً من عام 2027، وهذا يعني إنفاق ملايين الدولارات على موظفين جدد وتكنولوجيا جديدة.

وقد عرضت الإدارة أخيراً على الولايات فترة سماح اختيارية مدتها ستة أشهر من تطبيق هذه المتطلبات، بعد أن حذر مسؤولو الولايات من أنهم لن يكونوا جاهزين في الوقت المحدد.

تحدٍّ أكبر

ويشير هذا إلى تحدٍّ أكبر يواجهه الديمقراطيون، فمعظم الولايات تتمتع بوضع مالي سليم إلى حد معقول، مدعومة في السنوات الأخيرة بسخاء الحكومة الفيدرالية وارتفاع عائدات الضرائب، لكن نمو العائدات آخذ في التباطؤ في الوقت الذي تفرض فيه التخفيضات الفيدرالية على برنامج «ميديكيد» والمساعدات الغذائية وبرامج أخرى ضغوطاً إضافية على الميزانيات.

وسيجعل ذلك من الصعب على الديمقراطيين الوفاء بوعودهم الرامية إلى خفض تكاليف المعيشة المرتفعة، مثل رعاية الأطفال المدعومة، وتخفيف ضريبة الممتلكات، وتخفيض ضرائب المبيعات والبنزين.

وتعهدت هينوجوسا بإرسال شيك لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار إلى كل أسرة في تكساس، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هذه الخطة نحو 17 مليار دولار، ما سيستنزف أكثر من نصف صندوق الطوارئ الخاص بالولاية.

وتثير الجوانب السياسية هذا القلق لدى البعض في الحزب الديمقراطي، وقد أعطت انتخابات التجديد النصفي صوتاً لناخبين غاضبين يسعون إلى تغييرات كبيرة، واستغل الديمقراطيون تلك الطاقة بوعود سخية وبرامج طموحة.

فهل سيتسامح الناخبون مع المقايضات والتنازلات التي تشكل جزءاً طبيعياً من الحكم؟

قد يتبين أن إلغاء برامج «قسائم التعليم» وتوسيع نطاق برنامج «ميديكيد» أمر صعب بقدر صعوبة تغيير الطريقة التي تنتخب بها أميركا رؤساءها، وربما أكثر من ذلك.

وبدا الفوز بالسلطة هو الجزء الصعب بالنسبة للديمقراطيين، أما استخدامها فقد يكون التحدي الأكبر. عن «الإيكونوميست»

• طموحات «الديمقراطيين» في مجال الرعاية الصحية قد تصطدم بعقبات.

• «الديمقراطيون» سيواجهون صعوبة في التراجع عن بعض سياسات «الجمهوريين»، حتى في الحالات التي خاضوا حملاتهم الانتخابية معارضين لها.