بكين - أ ف ب

قال رائد الفضاء الباكستاني، محمد زيشان علي، أول أجنبي يشارك في مهمة فضائية صينية، أمس، إنه سيحمل معه «آمال 250 مليون باكستاني» عندما يقلع الطاقم إلى الفضاء اليوم.

واستثمرت بكين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي، الذي تشرف فيه فِرَق مؤلفة من ثلاثة رواد فضاء، على تشغيل محطة «تيانغونغ» الفضائية، مع التناوب على هذه المهمة عادة كل ستة أشهر.

وقال المتحدث باسم الوكالة الصينية للرحلات المأهولة إلى الفضاء، تشانغ جينغ بو، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إنه من المقرر أن تنطلق مهمة «شنتشو - 24» من مركز جيوتشيوان للإطلاق في صحراء غوبي شمال غرب الصين.

وسيصبح محمد زيشان علي، المتخصص في «الحمولة الفضائية» (ما يعني أنه مسؤول عن الأنشطة العلمية والبحثية خلال المهمة)، أول رائد فضاء أجنبي يصعد إلى محطة «تيانغونغ» الفضائية الصينية.

وقال علي في مؤتمر صحافي منفصل، عُقد لاحقاً لتقديم أفراد الطاقم: «أحمل اسم باكستان على كتفي، وآمال 250 مليون باكستاني».

وقال باللغة الإنجليزية، بعد تصريحات أخرى أدلى بها بطلاقة باللغتين المندرين والأردية: «إلى كل طفل يشاهدني وأنا في المدار، انظروا فقط إلى السماء وتذكروا أنني هناك أحمل أحلامكم معي».

وسينضم علي إلى رحلة مدارية قصيرة، يُتوقع أن تستمر نحو خمسة أيام، قبل أن يعود إلى الأرض على متن المركبة الفضائية «شنتشو - 23»، التي التحمت بمحطة «تيانغونغ» في مايو.

ولن يكون علي أول باكستاني يصل إلى الفضاء، إذ سبقته المستكشفة القطبية نميرة سليم، المقيمة في موناكو، التي شاركت في مهمة «غالاكتيك 04» التابعة لشركة «فيرجن غالاكتيك» في أكتوبر 2023.

ورحب مسؤولون باكستانيون باختيار علي، معتبرين أنه يمثل خطوة مهمة في العلاقات بين إسلام آباد وبكين.

واستثمرت بكين بكثافة في برنامجها الفضائي خلال السنوات الأخيرة، سعياً للحاق بمنافسها الرئيس الولايات المتحدة. وتُعدّ باكستان، التي تربطها ببكين علاقات دبلوماسية وتجارية وثيقة، شريكاً طبيعياً في هذا المسعى.

ويقود الطاقم الموجود حالياً على متن محطة «تيانغونغ» الفضائية تشو يانغتشو (40 عاماً)، إلى جانب لاي كا-يينغ وتشانغ تشي يوان، البالغين أيضاً 40 عاماً.

وتُعد لاي أول رائدة فضاء من هونغ كونغ، والمرأة الوحيدة الموجودة حالياً على متن المحطة الفضائية.