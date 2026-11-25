ترجمة: حسن عبده حسن

كانت معظم مفاوضات اتفاقات «إعادة ضبط العلاقات» التي جرت، أخيراً، في بروكسل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تتمحور حول الهجرة، لكن الإجراءات التي ظهرت لاحقاً تتركز حول الشباب والطلاب، حيث ترتبط الاتفاقات بمطلب من الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية.

وتناولت الاتفاقات مسألة الهجرة غير النظامية، بما في ذلك عمليات العبور عبر «القناة الإنجليزية»، غير أن القضايا الكبرى، مثل العودة إلى حرية التنقل، أو الانضمام إلى السوق الموحدة، أو الاتحاد الجمركي، لاتزال خارج نطاق النقاش.

ومع ذلك، تشير محادثات 20 نوفمبر إلى تقارب أكبر في العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد «بريكست»، لاسيما في ما يتعلق بملف الهجرة، فما المجالات التي قد تشهد تغييرات؟

«برنامج تجربة الشباب»

يعد «برنامج تجربة الشباب» الذي سيسمح لما يصل إلى 100 ألف شاب سنوياً بالتنقل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للعمل أو الدراسة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من أبرز المجالات التي تشهد تغييرات، لكن لن يجري تطبيق هذا البرنامج على الفور، بل من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الفترة ما بين عامي 2028 و2030.

ومن الناحية العملية من المرجح أن يشبه هذا البرنامج الاتفاقات الحالية التي أبرمتها المملكة المتحدة مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل نيوزيلندا وكندا.

وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة لا تستفيد إلا من نحو 25% من الأعداد المحددة في برامجها مع تلك الدول، فمن المرجح أن يتم استنفاد الحد الأقصى المخصص لبرنامج الاتحاد الأوروبي.

وبالطبع سيؤدي هذا إلى زيادة في أعداد المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة، غير أن هذا لا يعني بالضرورة وصول 100 ألف شخص إضافي، حيث من المتوقع أن يصل بعض القادمين عبر هذا البرنامج إلى المملكة المتحدة من خلال قنوات أخرى.

وفي المقابل، سيؤدي البرنامج أيضاً إلى زيادة في أعداد البريطانيين الشباب الذين ينتقلون إلى دول الاتحاد الأوروبي للعمل، ما سيحد من التأثير الإجمالي على صافي الهجرة.

الرسوم الجامعية

وشكلت قضية الرسوم الدراسية الجامعية نقطة خلاف خلال المفاوضات الأخيرة، إذ يرغب الاتحاد الأوروبي في أن يدفع الطلاب القادمون من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الطلاب البريطانيين، الرسوم نفسها التي يدفعها «الطلاب المحليون»، والتي تبلغ حالياً 9790 جنيهاً إسترلينياً سنوياً في المملكة المتحدة، وقد تم تحديد فترة ستة أشهر لإتمام هذه المفاوضات.

ووفق القواعد الحالية، يدفع طلاب الاتحاد الأوروبي رسوماً دراسية كاملة «باعتبارهم طلاباً دوليين» للدراسة في الجامعات البريطانية.

وقد تبدي المملكة المتحدة تردداً في هذا الشأن، لأن خفض الرسوم الدراسية لمواطني الاتحاد الأوروبي لن يحظى بقبول الجامعات البريطانية، ففي حين انتقدت الجامعات بشدة رفع الرسوم على طلاب الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد أصبحت الآن تعتمد على هذه الإيرادات الإضافية.

وفي يوليو 2026، صرحت الرئيسة التنفيذية لمنظمة «جامعات المملكة المتحدة» فيفيان ستيرن، وهي هيئة تمثل الجامعات البريطانية، بأن منح طلاب الاتحاد الأوروبي وضع «الطلاب المحليين» من حيث الرسوم، سيؤدي حالياً إلى تفاقم الوضع المالي للجامعات البريطانية.

حرية التنقل

وخلال حملة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعد شعار «صوّت للمغادرة، استعد السيطرة» بمزيد من التحكم في الحدود، وقد جادلت حملة «المغادرة» بأن حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي تحرم المملكة المتحدة من أي سلطة للتحكم في أعداد المهاجرين القادمين من دول الاتحاد.

لكن من مفارقات «بريكست» أنه منح المملكة المتحدة سيطرة أقل على طلبات اللجوء، بما في ذلك طلبات الأشخاص الذين يعبرون بحر المانش «القناة الإنجليزية» على متن قوارب صغيرة، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى أن «بريكست» جعل التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة.

وعلى الرغم من أن حالات عبور بحر المانش كانت ستشهد على الأرجح ارتفاعاً، حتى لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، فإن «بريكست» أسهم على الأرجح في تقليل السيطرة على الهجرة غير النظامية وطلبات اللجوء، فبعد «بريكست» فقدت المملكة المتحدة إمكانية الوصول إلى «اتفاقية دبلن» الخاصة بإعادة المهاجرين، وما يتبع ذلك من فقدان الوصول إلى قاعدة بيانات «يوروداك» الخاصة بطلبات اللجوء.

طلبات اللجوء

وارتفعت طلبات اللجوء من نحو 40 ألف طلب سنوياً قبل جائحة «كورونا» إلى 100 ألف طلب بعدها، ففي عام 2019 وصل 1800 شخص إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة، بينما ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 45 ألفاً في عام 2022.

وتتيح قاعدة بيانات «يوروداك» للسلطات التحقق من طلبات اللجوء السابقة لطالبي اللجوء وسجلاتهم الجنائية، وتحديد هوية الأشخاص الذين سبق لهم تقديم طلبات لجوء داخل الاتحاد الأوروبي، وقد أعربت السلطات البريطانية عن رغبتها في استعادة الوصول إلى هذه القاعدة.

وأشار البيان المشترك الصادر عن القمة الأخيرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تحديداً إلى «خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن القناة الإنجليزية» الرامية إلى معالجة عمليات العبور الخطرة عبر القناة، وهي خطة انضمت إليها المملكة المتحدة في يوليو 2026، كما تضمن البيان التزامات بـ«حوار هيكلي حول الهجرة»، وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة البريطانية لاستعادة النظام والسيطرة على حدودها. عن «ذا كونفرزيشن»

• الاتحاد الأوروبي يرغب في أن يدفع الطلاب القادمون من دول «التكتل» الرسوم نفسها التي يدفعها «الطلاب المحليون» في بريطانيا.

• اتفاقات محتملة تشمل تنقل 100 ألف شاب سنوياً، وتعاوناً أوسع في مواجهة عبور «القناة الإنجليزية».