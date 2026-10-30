ميركل: حان وقت تولي أول امرأة منصب رئيس ألمانيا

دعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إلى تولي امرأة منصب رئيس ألمانيا ليخلف فرانك فالتر شتاينماير، عند انتهاء ولايته الثانية التي تستمر خمس سنوات في مارس المقبل.

وذكرت ميركل، في مقابلة مع قناة "ماجينتا تي في" أُذيعت يوم الجمعة: "يمتد تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى 77 عاماً، ولم تتولَّ امرأة منصب الرئيس طوال هذه المدة".

وقالت السياسية المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، خلال برنامج الحوار "بستبِزِتسونج" إنه ينبغي للجميع أن يسألوا أنفسهم "ألم يحن الوقت لذلك الآن؟".

وشددت ميركل قائلة: "أعرف نساء موجودات بالفعل، وهن قادرات على تولي هذا المنصب".

لكنها رفضت ذكر أي أسماء.

وفي 30 يناير، ستنتخب الجمعية الاتحادية الرئيس المقبل للدولة، وهي هيئة دستورية خاصة ومؤقتة تُشكَّل حصرياً بغرض انتخاب الرئيس كل خمس سنوات.

ومنذ أشهر، يطالب ماركوس زودر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشريك البافاري للحزب المسيحي الديمقراطي، باختيار إيلزه آيجنر، رئيسة برلمان ولاية بافاريا، خلفاً لفرانك فالتر شتاينماير في منصب رئيس ألمانيا.

وتشمل الأسماء الأخرى المتداولة داخل التكتل المحافظ رئيسة البرلمان الاتحادي جوليا كلوكنر، ووزيرة التعليم كارين براين، والرئيسة السابقة للحزب المسيحي الديمقراطي أنجريت كرامب-كارنباور.