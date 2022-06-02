نقل نحو 200 أفغاني أسبوعياً إلى ألمانيا عبر باكستان

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أول من أمس، أن ألمانيا نقلت خلال الأسابيع الأخيرة في المتوسط ​​200 أفغاني إلى البلاد عبر باكستان أسبوعياً، حيث أدى استيلاء حركة «طالبان» على الحكم في أفغانستان العام الماضي إلى فرار مواطنين.

ووصل الأفغان إلى ألمانيا على متن رحلات طيران مستأجرة من إسلام أباد. وقالت الوزارة إن هناك طريق خروج آخر عبر إيران يُستخدم وسيلة بديلة بانتظام لمغادرة أفغانستان.

وأشارت الوزارة إلى أن الأفغان بمجرد وصولهم إلى باكستان أو إيران «يتلقون الدعم أثناء العبور والسفر إلى ألمانيا».

ومنذ تولي «طالبان» السلطة، أصدرت مكاتب التأشيرات الألمانية حتى الآن نحو 18600 تأشيرة لمن يُعتبرون معرضين للخطر في ظل حكومة «طالبان».

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