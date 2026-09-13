أطباء يحذرون مرضى السكري من النوع الثاني: انتبهوا إلى أعراض الكبد الدهني

يرفع داء السكري من النوع الثاني خطر الإصابة بالكبد الدهني، حيث يُعاني ما يقرب من 70% من مرضى السكري من النوع الثاني ما يُعرف بمرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، وفق الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والأيض، مشيرة إلى أن الكبد لدى مرضى السكري من النوع الثاني يخزن كمية كبيرة من الدهون، ونتيجة لذلك قد يحدث التهاب في الكبد، والذي يمكنه بدوره أن يُلحق الضرر بخلايا الكبد، ومن ثم الإصابة بالتليف الكبدي.

لذا ينبغي لمرضى السكري من النوع الثاني إجراء فحوص منتظمة للكبد لاكتشاف الإصابة بالكبد الدهني والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، خاصة عند ملاحظة أعراض مثل الشعور بالضغط في الجزء العلوي الأيمن من البطن والغثيان وفقدان الشهية والانتفاخ ومشكلات الهضم والإرهاق الشديد وضعف التركيز.

وإلى جانب الأدوية، يُعد اتباع نمط حياة صحي أمراً بالغ الأهمية للسيطرة على كلٍّ من السكري من النوع الثاني ومرض الكبد الدهني. وعلى وجه التحديد، تُفيد النصائح الأربع الآتية:

- تقليل الدهون الزائدة في الجسم: حتى فقدان 5% على الأقل من الوزن الحالي يمكن أن يُقلل من دهون الكبد. كما أن فقدان 7 إلى 10% من الوزن يمكن أن يُحسّن الالتهاب. أما فقدان 10% على الأقل من الوزن فيمكن أن يُؤثر إيجاباً في التليف الكبدي الموجود.

- اتباع نظام غذائي متوازن ليس غنياً بالسعرات الحرارية: يُفضّل اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك والبقوليات، إضافة إلى الزيوت النباتية والمكسرات، مع التقليل قدر الإمكان من تناول الأطعمة المُصنّعة والمشروبات السكرية.

- ممارسة الرياضة بانتظام، كالمشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة: يُوصي الخبراء بممارسة 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة، أو 75 دقيقة من التمارين عالية الشدة أسبوعياً.

- تجنب الكحوليات والتدخين: يُرهق الكحول الكبد ويُعيق تعافيه، كما يُلحق التدخين الضرر بالكبد أيضاً، لذا ينبغي تجنبهما.

. %70 من مرضى السكري من النوع الثاني يعانون الكبد الدهني.

. اتباع نمط حياة صحي، إلى جانب الأدوية، يعد أمراً بالغ الأهمية.