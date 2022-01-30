"مالك" تقتل خمسة أشخاص في أوروبا

المصدر: برلين - د ب أ

ارتفعت حصيلة ضحايا عاصفة "مالك" القوية التي اجتاحت أجزاء من أوروبا إلى خمسة أشخاص اليوم الأحد، بعد تسجيل مزيد من الحوادث المرتبطة بالرياح القوية في بولندا وجمهورية التشيك.

وتوفي رجل (27 عاما) اليوم الأحد في إقليم "بوميرانيا" بشمال بولندا عندما سقطت شجرة فوق سيارته. وأسفر الحادث عن إصابة شخص آخر.

وفي بولندا، استجاب رجال الإطفاء لآلاف الاتصالات لإبعاد الأشجار التي سقطت من الطرق وحماية أسقف المنازل. ووفقا للسلطات انقطع التيار الكهربائي عن 680 ألف منزل بسبب الضرر الذي لحق بخطوط الكهرباء.

وفي جمهورية التشيك، انهار جدار بارتفاع 5 أمتارفي المنطقة الصناعية في "فيلكي بريتوكنو" غرب براغ، مما تسبب في دفن عاملين، توفي أحدهما في مكان الحادث وتم نقل الآخر إلى المستشفى لتلقي العلاج من كسر في الضلوع. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، ذكرت الشرطة الألمانية أن أحد المشاة توفي إثر سقوط أنقاض. وأمس السبت، لقي شخصان حتفهما في بريطانيا إثر سقوط شجرتين.

ولقي صبى (9 أعوام) حتفه عندما سقطت عليه شجرة في قرية وينوثديل الانجليزية، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية. وأصيب رجل كان معه في ذلك الوقت بجروح خطيرة.

وفي مدينة أبردين على الساحل الشرقي لاسكتلندا، ذكرت الشرطة اليوم السبت أن امرأة توفيت عندما دفعت الرياح نحوها شجرة لترتطم بها.

وفي جميع أنحاء بريطانيا، تركت العاصفة أكثر من 130 ألف منزل بدون كهرباء، كما وصلت العاصفة إلى الدنمارك حيث كان 10 آلاف من عمال الطوارئ على أهبة الاستعداد.

وبلغت سرعة الرياح ما يقرب من 140 كيلومترا في الساعة على الساحل الشرقي الأسكتلندي بالقرب من أبردين.

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