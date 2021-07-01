الكويت تستأنف رحلات الطيران المباشرة مع 12 دولة تم حظرها بسبب كورونا

المصدر: الكويت - وام

تستأنف دولة الكويت اليوم الرحلات الجوية المباشرة مع 12 دولة تم حظرها في الفترة السابقة لأسباب صحية وأخرى تجارية بسبب تداعيات (فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19) في دول العالم.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا» فإن هذا القرار يأتي عقب إعلان مجلس الوزراء الكويتي الاثنين الماضي السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى كل من بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية وهولندا وإيطاليا والنمسا وفرنسا وقيرغيزستان والبوسنة والهرسك وألمانيا واليونان وسويسرا.

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني الكويتية سعد العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن قرارات تعليق واستئناف الرحلات الجوية المباشرة لبعض الدول تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية وأخرى تجارية ترجع إلى شركات الطيران نظرا إلى الوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بشأن الدول عالية الخطورة.

وأضاف العتيبي أن السعة التشغيلية للرحلات القادمة في مطار الكويت الدولي الآن تصل إلى 3500 راكب تقريبا بشكل يومي.

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