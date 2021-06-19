استادات لندن تتحول إلى عيادات ضخمة لإعطاء لقاحات كورونا

المصدر: لندن - د ب أ

يجري حاليا إعطاء الآلاف من لقاحات كوفيد- 19 بعد تحويل ملاعب كرة القدم في لندن إلى مراكز تطعيم جماعية، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم السبت.

وتم إنشاء عيادات ضخمة في الملعب الأولمبي وستامفورد بريدج وتوتنهام هوتسبير وتشارلتون أثليتيك وسيلهورست بارك ومركز كريستال بالاس لألعاب القوى.

كما تجري فعاليات أصغر في مقار المجتمع المحلي في محاولة لتطعيم أكبر عدد ممكن من سكان لندن.

وقال عمدة لندن صادق خان إنه «مسرور» لزيارة ملعب تشيلسي في ستامفورد بريدج.

وكان لدى نادي تشيلسي 6000 لقاح من شركة فايزر اليوم السبت، ويتم إعطاء اللقاح لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما الذين لم يتلقوا جرعة أولى، وكذلك من ينتظرون الحصول جرعة ثانية من فايزر.

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