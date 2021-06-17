السلطات الكندية تحقق بمقتل طالب سعودي

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

تحقق السلطات الكندية في واقعة مقتل الطالب السعودي محمد الدبيسي إثر تعرضه لاعتداء غير معروف الأسباب من قبل شخص كندي في إحدى الساحات العامة، وفق ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأكد محمد آل نصيف خال المعتدى عليه بجريمة القتل، أن السفارة تواصلت معهم وأبلغتهم أن السلطات الكندية ألقت القبض على 3 مشتبه بأنهم من تسببوا بجريمة الاعتداء والقتل.وأوضح آل نصيف أنه لا يعرف جنسية المشتبه بهم حتى الآن، مبينا أنهم ثلاثة أشخاص أحدهم كان مرافقا للدبيسي، مؤكدا أن ابن أخته كان يتواصل معه ولم يشر إلى وجود أي خلافات مع أي شخص، بل كان في كندا لإتمام دراسته التي بدأها قبل عام في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وبين آل نصيف أن ابن شقيقته التحق بالدراسة في كندا قبل عام ويسكن مع خاله الآخر، ولا يزال التحقيق ساريا لمعرفة ملابسات القضية.

وأشار آل نصيف إلى أن الشرطة الكندية تواصلت مع خال المقتول وأبلغته، وهو بدوره أبلغ الأسرة بما حدث.

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