سينوفارم: نستطيع تقديم أكثر من مليار جرعة لقاح للعالم

المصدر: بكين - رويترز

قال رئيس مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم)، ليو جينغ تشن، إن الشركة قادرة على تقديم أكثر من مليار جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لباقي العالم خلال النصف الثاني من هذا العام.

أضاف خلال جلسة عن الصحة العالمية ضمن منتدى بواو الآسيوي، اليوم الأربعاء، إن هذا المستوى من القدرة على التوريد يشير إلى الوفاء باحتياجات الطلب على التطعيم في الصين.

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