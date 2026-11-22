استمتع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالأضواء الإعلامية التي أحاطت بلقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأسبوع الماضي، ووصف الاجتماع بأنه انتصار، لكن محللين يرون أن القمم الثلاث التي عقدها الزعيمان هذا العام لم تحقق لواشنطن سوى مكاسب محدودة، في حين عزز الزعيم الصيني مكانة بلاده على الساحة الدولية.

وظهر شي، خلال الحدث الدولي الذي استضافته الصين في صورة رجل دولة قادر على جمع قادة قوى كبرى، وترتيب لقاء بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، بالتزامن مع الحفاظ على هدنة تجارية هشة مع واشنطن من دون تقديم تنازلات جوهرية، وهو وضع ترى بكين أنه يصب في مصلحتها، رغم تشدد الموقف الأميركي في بعض الملفات.

في المقابل، لم يعلن ترامب تحقيق مكاسب ملموسة تذكر، على الأقل وفق ما ورد في التصريحات الرسمية العلنية.

وقال مدير معهد دراسات الصين وآسيا والمحيط الهادئ في جامعة «صن يات-سين» الوطنية في تايوان، كو يو-جين: «حققوا هدف الحزب الشيوعي الصيني وشي، وهو إطالة أمد الأمور ومواصلة التحدث».

وخالف شي، البروتوكول باستقبال ترامب في مطار «شنتشن»، قبيل انعقاد قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» يوم الخميس الماضي. ووصف ترامب هذه الخطوة بأنها «فوز كبير»، حتى قبل بدء اجتماعاته، على غرار إشادته بأجواء لقاءاته السابقة مع الرئيس الصيني.

وحرص شي على توفير مشاهد بروتوكولية لافتة للرئيس الأميركي، الذي يولي اهتماماً كبيراً للمظاهر السياسية والإعلامية، إذ تعانق الزعيمان لدى اللقاء، كما عقدا اجتماعاً ثلاثياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن هذه الأجواء لم تنعكس على الملفات الجوهرية، إذ لم تقدم بكين تنازلات واضحة في القضايا التي طرحتها واشنطن.

وقال ترامب لوسائل الإعلام إن محادثاته مع شي تناولت الذكاء الاصطناعي والتجارة وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وكانت الولايات المتحدة تطالب الصين بزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية، وتخفيف القيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة الضرورية للصناعات الرئيسة، والإفراج عن أميركيَين تقول واشنطن إنهما محتجزان ظلماً.

ولم يتضمن البيان الصيني إشارات إلى الهدنة التجارية الهشة بين البلدين، أو التزامات بكين المتعلقة بشراء المنتجات الزراعية الأميركية وتوريد المعادن الأرضية النادرة، كما لم يتطرق إلى القيود المفروضة على الرقائق الإلكترونية أو قضية شركة «إنفيديا»، أو الأميركيين المحتجزين، ولم يذكر إيران بالاسم.

وتشير البيانات المتعلقة بالتجارة إلى أن الصين تقترب من الوفاء بتعهدها بشأن مشتريات فول الصويا لعام 2026، لكنها لم تنفذ سوى جزء محدود من تعهداتها بشراء منتجات زراعية أميركية أخرى.

كما لاتزال شحنات المعادن الأرضية النادرة أقل بكثير من مستوياتها قبل تصعيد الحرب التجارية العام الماضي، فيما لم يُفرج عن أي من الأميركيين المحتجزين، وفق ما أورده التقرير.

وكان الاجتماع الثلاثي بين ترامب وشي وبوتين من أبرز محطات جدول أعمال الرئيس الأميركي، وأسفر عن إعلان مشترك بشأن السلام، وصفه محللون بأنه فضفاض ولا يتضمن التزامات محددة. ويرى محللون أن استضافة هذا اللقاء، الذي سعى ترامب إلى عقده، منحت شي منصة إضافية لتقديم الصين باعتبارها طرفاً رئيساً في إدارة القضايا الدولية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى تشديد القيود على وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة، دخلت إجراءات جديدة لتقييد حصول الصين على رقائق الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ بالتزامن مع لقاء الرئيسين.

كما تدرس الإدارة الأميركية فرض قواعد تلزم الشركات الأميركية بالكشف عن استخدامها نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، في إطار مساعيها للحد من الثغرات التي قد تتيح للشركات الصينية الالتفاف على القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا.

ويرى محللون أن بكين تحاول في الوقت نفسه الحفاظ على استقرار العلاقات مع واشنطن وحماية صناعاتها المحلية، من دون الاستجابة السريعة للمطالب الأميركية، مشيرين إلى أنها تفضل تنفيذ تعهداتها تدريجياً والإبقاء على أوراق ضغط في المفاوضات.

ويرجح محللون أن يركز اللقاء الرابع بين ترامب وشي هذا العام على المظاهر البروتوكولية وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة، أكثر من تحقيق اختراقات في الملفات الخلافية.