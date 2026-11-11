اتصال هاتفي "إيجابي وبناء" بين وزيري خارجية الصين وأميركا

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأن وزير الخارجية وانغ ​يي أجرى اليوم الأربعاء محادثة هاتفية "إيجابية وبناءة" مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، أعربت ‌فيها بكين ​عن استعدادها لتعزيز التواصل والتعاون مع واشنطن.

وتأتي هذه المحادثة قبل حوالي أسبوع من انعقاد اجتماع قادة اقتصادات دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في مدينة شنتشن الصينية، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأميركي دونالد ترامب.

ونقلت الوكالة عن وانغ قوله إن الاستقرار الحالي في العلاقات الصينية الأميركية لم يتحقق بسهولة، واصفا إياه بأنه "خيار عقلاني اتخذه البلدان الكبيران استنادا إلى المصالح الخاصة والمشتركة".