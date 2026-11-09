الصين تمدد الهدنة التجارية مع أميركا لمدة شهرين

مددت الصين فعليا اليوم الاثنين ​الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة لمدة شهرين بعدما ‌قالت ​إنها ستواصل تعليق بعض الإجراءات التجارية.

وكان من المقرر أن تنتهي الهدنة غدا الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيره الأميركي دونالد ترامب، للمرة الثالثة هذا العام، على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) التي ستعقد في الصين الأسبوع المقبل.

وبعد القمة، التي عقدت في سبتمبر بين ترامب وشي في واشنطن، اقترح ‌الجانبان تبادل حزمة تخفيضات للرسوم الجمركية بقيمة 60 مليار دولار، من بينها 17 مليار دولار تقريبا قيمة ‌منتجات زراعية أميركية استوردتها الصين في عام 2024، ‌إلا أن هذه الخطة لم تُعتمد بشكل نهائي ‌بعد.

وقال وزير الخزانة الأميركي ‌سكوت بيسنت في سبتمبر إن التمديد لمدة شهرين سيمنح الجانبين "مزيدا ​من الوقت لنعرف ‌ما الذي يمكن ​أن نفعله على الصعيد الاقتصادي".

وقالت وزارة التجارة الصينية إنه سيتم تمديد الإعفاءات من تنفيذ ضوابط تصدير بعض المعادن الحيوية والتقنيات ذات الصلة حتى 10 يناير 2027.



وذكرت الوزارة أن إجراءات تؤثر على 11 شركة أمريكية مدرجة على القائمة الصينية للكيانات ‌غير الموثوق بها و16 شركة مدرجة على قائمة قيود التصدير ستظل ​معلقة حتى 10 يناير 2027.

وقالت وزارة النقل الصينية إنه سيتم تمديد تعليق رسوم موانئ خاصة مفروضة على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة حتى ​التاريخ نفسه.