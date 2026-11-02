الرئيس الصيني: يجب ألا يصبح الشرق الأوسط ساحة لتنافس القوى العظمى

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد اليوم الاثنين إن منطقة الشرق الأوسط والخليج يجب ألا تصبح ساحة معركة للتنافس بين القوى العظمى، وإن بكين مستعدة للتعاون مع الدول العربية من أجل تحقيق سلام دائم.

وقال شي لسلطان عمان إن العالم يشهد تغيرات جذرية.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عنه قوله "يجب ألا تصبح منطقة الخليج في الشرق الأوسط ساحة للتنافس بين القوى العظمى والصراع الجيوسياسي.. السلام والاستقرار في المنطقة يتطلبان عناية ‌وحماية مشتركة من كل الأطراف".

وتابع قائلا إن الصين ملتزمة باستمرار بوقف الحرب، وتأمل في المساهمة "بالحكمة والحلول لحل المعضلات الأمنية في المنطقة".

وقال شي إن الصين مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع الدول العربية، بما في ذلك دول ‌مجلس التعاون الخليجي، للتعاون من أجل استعادة السلام وتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين.