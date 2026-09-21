الصين تعزل الرجل الثاني في اللجنة العسكرية المركزية بعد الرئيس شي

ذكر بيان رسمي صدر اليوم الاثنين أن ​الصين طردت اثنين من أكبر القادة العسكريين وهما ‌تشانغ يوشيا وليو ​تشن لي، من الحزب الشيوعي والجيش، بسبب اتهامات بعدم الولاء والفساد وانتهاكات تأديبية خطيرة أخرى.

كان تشانغ الرجل الثاني في القيادة بعد الرئيس شي جين بينغ بصفته نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، وهي أعلى هيئة قيادة عسكرية، وكان ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه أقرب حليف في الجيش لشي. أما ليو فكان عضوا في اللجنة العسكرية المركزية ورئيس أركان هيئة أركانها المشتركة.

وجرى الإعلان ‌عن إجراء تحقيقات مع تشانغ وليو في يناير ، كما جرى إبعاد الاثنين عن اللجنة العسكرية المركزية في أواخر ‌أغسطس.

واتهمت القيادة الصينية القائدين العسكريين السابقين بعدم الولاء للحزب والتخلي عن مبادئه والتقاعس عن فرض الانضباط الحزبي الصارم أو الإشراف على الموظفين وأفراد أسرهم.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وثائق رسمية أن تشانغ وليو "انتهكا بشكل خطير الانضباط السياسي والقواعد السياسية، وشكلا عُصَبا وفصائل (جماعات مقربة)، ‌وكانا غير مخلصين وغير أمينين للحزب".

وجاء في الوثائق أن القائدين السابقين "تجاوزا الخطوط ​الحمراء والحدود الأساسية. مخالفاتهما السياسية والاقتصادية كانت متشابكة، واقترن جمع الثروات بطريق الفساد بالإخلال بالواجب وإساءة استخدام المنصب".

وأضافت الوثائق "كانت المبالغ المعنية كبيرة بشكل استثنائي، وكانت طبيعة (سلوكهم) خطيرة للغاية وكان التأثير ​فادحا".