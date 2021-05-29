كيت ميدلتون تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المصدر: لندن - د ب أ

تلقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون جرعتها الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) لتحذو بهذا حذو زوجها الذي تلقى جرعة أوائل الشهر الجاري.

ونشر حساب قصر كينجستون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عصر اليوم السبت صورة لكيت ميدلتون وهي تتلقى حقنة اللقاح أمس الجمعة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وقالت دوقة كامبريدج: "تلقيت أمس جرعتي الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19 في متحف العلوم بلندن".

وأضافت: "أنا ممتنة للغاية للجميع الذين يقومون بدور في عمليات التلقيح ، شكرا لكل ما تفعلونه".

ويأتي هذا بعدما تلقى دوق كامبريدج جرعته الأولى على يد أحد العاملين في جهاز الصحة الوطني في متحف العلوم أوائل الشهر الجاري.

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