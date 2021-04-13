شكري: مصر أبدت مرونة كبيرة لحل أزمة سد النهضة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده سعىت على مدار العقد الماضي للتوصل إلى حل بخصوص سد النهضة من خلال عملية تفاوضية، وبذلت جهوداً كبيرة في هذا الشأن، وأبدت مرونة كبيرة متصلة بهذا الموضوع، مراعاة للمصالح الإثيوبية والسودانية، وتحقيق مصالح كل الأطراف بشكل متساوٍ، ودون الإضرار بدولتي المصب، أو الانتقاص من حصتهما المائية.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن هذا الأمر وجودي بالنسبة لدولتي المصب، ولا يمكن أن يتم التعامل معه في إطار المفاوضات عندما يتخذ أحد الأطراف إجراءات أحادية.

وأكد لافروف أن روسيا مهتمة بتسوية أزمة سد النهضة من خلال الحوار بين مصر والسودان وإثيوبيا، ودور الأطراف الأخرى هو خلق ظروف جيدة للتفاوض.

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