الأمير هاري: العنصرية أحد الأسباب الرئيسية لمغادرتي بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

قال الأمير هاري إن جزءا كبيرا من سببب مغادرته هو ودوقة ساسكس ميجان، إنجلترا للعيش في الولايات المتحدة الأميركية هو العنصرية في بريطانيا.

وقال في حوار مع الإعلامية أوبرا وينفري لدى سؤاله عن ما إذا كان الزوجان غادرا بسبب العنصرية، أجاب: "جزء كبير من أسبابي هو العنصرية".

وأضاف أن شخصا لم يذكر اسمه حثه خلال حفل لجمع الأموال لمنظمة "سينتبالي" الخيرية التي يترأسها بـ"عدم التطرق لذلك مع وسائل الإعلام، حتى لا يدمروا حياته".

وأوضح أنه تم إخباره أن عليه أن يفهم أن "المملكة المتحدة متعصبة للغاية"، وهو ما أجاب عليه قائلاً" "المملكة المتحدة ليست متعصبة، الصحافة البريطانية متعصبة وخاصة الصحف المعنية بأخبار المشاهير".

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