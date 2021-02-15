مناورات «مصرية - إسبانية» في البحر الأحمر

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، تنفيذ تدريب بحري عابر بين القوات البحرية المصرية والإسبانية في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، العميد تامر الرفاعي، إنه «في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب، وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة برنيس البحرية في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر».

وأضاف أن «التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها تمرين الإمداد بالبحر، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة، التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، إضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الإشارية».

ولفت إلى أن التدريب يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسباني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والإسبانية.

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