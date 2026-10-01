83 مشاركاً في "برنامج الشراع الحديث" بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية

اختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، النسخة الثالثة من برنامج الشراع الحديث الذي، والذي شهد هذا العام ارتفاع أعداد المشاركين إلى 83 من مختلف الجنسيات، وذلك وسط إقبال كبير من مختلف الفئات العمرية على اكتساب مهارات هذه الرياضة الأولمبية.

وقال النادي في بيان اليوم الخميس، إن ختام البرنامج جاء بعد موسم تميز بمشاركة متزايدة من المواطنين والمقيمين وأسرهم، في تجربة امتدت عبر ثلاث مراحل تدريبية منذ يناير الماضي وحتى سبتمبر الجاري، وجاء البرنامج ضمن استراتيجية النادي للفترة 2025–2027، والهادفة إلى تعزيز استدامة الرياضات البحرية، وزيادة مشاركة أفراد المجتمع، ونشر المعرفة بالرياضات الأولمبية الحديثة، إلى جانب اكتشاف المواهب وبناء مسارات تدريبية تتيح للمشاركين الانتقال من مرحلة التعريف بالرياضة إلى مراحل التطوير والمنافسة.

وشكل الأسبوع الأخير محطة مهمة في البرنامج، بعد أن أظهر المشاركون تقدماً واضحاً في مهارات الإبحار والتحكم بالقوارب والتعامل مع اتجاهات الرياح والسلامة البحرية، إلى جانب ارتفاع مستوى الثقة بالنفس والانضباط والقدرة على اتخاذ القرار خلال التدريب.

ولم يقتصر البرنامج على الجانب الرياضي، حيث اشتمل أيضاً على جانب توعوي وتعليمي ومجتمعي، حيث جمع المواطنين والمقيمين من جنسيات متعددة، وشهد مشاركة الأطفال والشباب والسيدات والرجال وأولياء الأمور، في صورة جسدت التنوع الذي تتميز به دولة الإمارات وإمارة دبي، وقدرة الرياضة على جمع أفراد المجتمع حول التعلم والصحة والإرث البحري.

وتوجه إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أحمد السميطي، بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للنادي محمد حارب، على دعمهم المتواصل للبرنامج وحرصهم على تطوير رياضة الشراع الحديث وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، كما أشاد بجهود جميع العاملين في النادي من الفرق التدريبية والفنية والتنظيمية واللوجستية وفرق الأمن والسلامة، مؤكداً أن ما تحقق خلال الموسم هو نتيجة عمل جماعي متكامل.

وقال السميطي: "إن الهدف كان منذ اليوم الأول ألا يكون البرنامج مجرد تدريب على قيادة قارب شراعي، وإنما أن يكون برنامجاً توعوياً وتعريفياً وتدريبياً، نبني من خلاله الثقة في أبنائنا، ونعرّف المجتمع برياضة أولمبية جميلة، ونكتشف المواهب التي يمكن أن نواصل تطويرها مستقبلاً".

من جهته، قال رئيس المدربين في قسم المواهب وتطوير الأداء الرياضي بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوسف خالد البستكي: "إن الوصول إلى ختام الموسم بهذه المشاركة يعكس نجاح الرؤية التي انطلق منها البرنامج منذ بدايته، وأن الوصول إلى 83 مشاركاً من المواطنين والمقيمين ومن جنسيات متعددة خلال هذه الفترة، ومشاهدة تطورهم من أول يوم وحتى نهاية التدريب، يمثل بالنسبة نتيجة نفتخر بها، حيث أن الأهم الرقم وحده، وإنما أن كل مشارك خرج بمعرفة جديدة وثقة أكبر وعلاقة مختلفة مع البحر".

وأضاف: "بصفتي مدرباً إماراتياً ودولياً، أعتز بأن أمثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ودولة الإمارات بأفضل صورة، وأن أنقل الخبرة والمعرفة إلى المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، هذه مسؤولية وطنية ومهنية، ونفتخر في الإمارات دائماً بأن تكون كوادرنا قادرة على تمثيل الدولة بالعلم والعمل والاحتراف أينما كانت."

وأكد أن "وجود كادر إماراتي يقود تدريب رياضة الشراع الحديث الأولمبي لمجتمع متعدد الجنسيات يعكس تطور الخبرات الوطنية والثقة التي وصلت إليها الكفاءات الإماراتية في الرياضات البحرية، وقال: "ما تعلمته خلال مسيرتي الرياضية والتدريبية أحاول اليوم أن أنقله إلى الأجيال الجديدة، طموحي أن أبني قاعدة مجتمعية حقيقية لرياضة الشراع الحديث، وأن يرى كل طفل أو شاب أو بالغ يدخل البرنامج أن أمامه فرصة للتعلم والتطور، ليس كل مشارك مطالباً بأن يصبح بطلاً، لكن كل بطل في المستقبل يحتاج إلى فرصة أولى يبدأ منها".