زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لهدنة بحرية والكرة في ملعب روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ​أمام قادة الدول في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن كييف مستعدة ‌لهدنة بحرية ​في البحر الأسود بناء على مقترحات قدمتها مصر والهند وتركيا، وقال إن الكرة الآن في ملعب روسيا للرد.

وتحدث زيلينسكي في قمة "منصة القرم" الأوكرانية على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يجمع قادة العالم، وقبل انعقاد اجتماع لمجلس الأمن بشأن الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا والتي دخلت الآن عامها الخامس.

وقال زيلينسكي إن مصر والهند وتركيا حددت خيارات لاستعادة أمن الملاحة للسفن التجارية في البحر الأسود حيث توقفت حركة الشحن ‌تقريبا بسبب الهجمات المكثفة على السفن والبنية التحتية للموانئ ‌من كلا الجانبين.

وقال "نحن في انتظار رد روسيا. أوكرانيا مستعدة... لضمان ‌أمن الملاحة والأمن الغذائي في ‌البحر الأسود إذا كانت روسيا مستعدة هي الأخرى لاتخاذ خطوات حقيقية نحو تخفيف حدة التوتر. علينا ​أن نبدأ من مكان ‌ما".