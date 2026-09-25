كازاخستان تعتقل 5 مسؤولين بعد تدريبات بحرية أودت بحياة 14 جندياً

أعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان الجمعة، أن السلطات اعتقلت 5 من المسؤولين في وزارة الدفاع، بينهم النائب الأول لقائد البحرية، وذلك بعد يوم من غرق 14 جندياً جرفتهم الأمواج إلى عرض البحر في أثناء تدريبات بحرية.

وأعلنت وزارة الدفاع في كازاخستان الخميس، أن 14 من أفراد الجيش لقوا حتفهم بعدما جرفتهم الأمواج إلى عرض البحر في أثناء التدريبات.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحادث وقع في منطقة مانجيستاو بغرب كازاخستان، المطلة على بحر قزوين.

وأعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف يوم 25 سبتمبر يوم حداد، وأعرب عن تعازيه لأسر الذين لقوا حتفهم. كما أمر السلطات بالتحقيق في ملابسات الحادث.

وبحسب وزارة الدفاع الكازاخستانية، كان الجنود يترجلون من السفينة العسكرية "كايسار" في مياه يبلغ عمقها متراً واحداً، عندما جرفتهم رياح قوية إلى عرض البحر، بالتزامن مع تدهور مفاجئ في الأحوال الجوية.