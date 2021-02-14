أكثر من 15 مليون شخص تلقوا لقاح «كورونا» في بريطانيا

المصدر: لندن - أ ف ب

تلقى أكثر من 15 مليون شخص اللقاح المضاد لكورونا في بريطانيا، ليتحقق هدف الحكومة المتمثل في تطعيم الفئات الأكثر ضعفا بحلول منتصف فبراير، وفق ما أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون الأحد.

وقال جونسون على تويتر «تخطينا اليوم عتبة مهمة في برنامج التلقيح الوطني في المملكة المتحدة».

بدوره قال وزير الصحة مات هانكوك في تغريدة «خبر رائع: تلقى أكثر من 15 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news