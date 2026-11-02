تراجع أسعار النفط بأكثر من 6% وسط آمال بانفراجة دبلوماسية بين واشنطن وطهران
تراجعت أسعار النفط بحدّة الاثنين وسط آمال بإحراز تقدّم دبلوماسي في الشرق الأوسط، بعدما أشارت تقارير صحافية عدّة إلى سعي واشنطن وطهران لتغليب الحوار على تصعيد جديد. وقرابة الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش (18:00 بتوقيت الإمارات)، تراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم يناير بنسبة 6.07% إلى 106,54 دولارات. وانخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر بنسبة 6.30% إلى 97.56 دولارا.
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