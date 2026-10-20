لندن ستنشر طائرات قتالية في "مهام دفاعية" دعماً للسعودية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنّ لندن ستنشر طائرات مقاتلة في مهام "دفاعية" لمساعدة السعودية في مواجهة تصاعد هجمات الحوثيين.

وقالت الوزارة في بيان إنّ هذه المهام تهدف إلى "المساهمة في حماية المدنيين السعوديين والبنى التحتية الوطنية الحيوية من الهجمات الجوية، عبر حشد طائرات مقاتلة من طراز تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي"، مضيفة أنّ هذه الطائرات "لن تنفذ أي ضربات هجومية ضد الحوثيين".